24 Şubat 2018 09:34

'Erdoğan'ın oyun planını bozan parti!'

'Erdoğan'ın oyun planını bozan parti!'
Hürriyet Gazetesi yazarı AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın planını bozan partiyi yazdı.
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Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısının Saadet Partisi ile ilgili 
bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan istiyor ki:

*

- Bütün milliyetçiler, muhafazakârlar, mukaddesatçılar aynı cephede birleşsin.

*

- Büyük küçük falan demeden... Hepsi aynı çatı altında toplansın.

*

- Ve başkanlık seçimi “milliciler” ile “millici olmayanlar” arasında yaşansın.

*

Bu nedenle de...

MHP’nin yanı sıra BBP ve Saadet Partisi ile de ittifak yapmak istiyor.

Bu amaçla...

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu bir görüşme de yaptı.

*

Fakat gelin görün ki...

Saadet Partisi, bu ittifaka bir türlü yanaşmıyor, yanaşmaya da niyetli görünmüyor.

*

O kadar ki...

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinin ardından bırakın azıcık da olsa yumuşamayı, iktidara yönelik eleştirilerini daha da sertleştirmiş durumda.

*

“Abdullah Gül Saadet Partisi’nin adayı olabilir, bunu yazın bir kenara” falan diyorum ya...

Bunu biraz da işte bu tabloya bakarak söylüyorum."

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