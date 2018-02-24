'Erdoğan'ın oyun planını bozan parti!'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısının Saadet Partisi ile ilgili
bölümü şöyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan istiyor ki:
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- Bütün milliyetçiler, muhafazakârlar, mukaddesatçılar aynı cephede birleşsin.
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- Büyük küçük falan demeden... Hepsi aynı çatı altında toplansın.
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- Ve başkanlık seçimi “milliciler” ile “millici olmayanlar” arasında yaşansın.
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Bu nedenle de...
MHP’nin yanı sıra BBP ve Saadet Partisi ile de ittifak yapmak istiyor.
Bu amaçla...
Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu bir görüşme de yaptı.
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Fakat gelin görün ki...
Saadet Partisi, bu ittifaka bir türlü yanaşmıyor, yanaşmaya da niyetli görünmüyor.
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O kadar ki...
Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinin ardından bırakın azıcık da olsa yumuşamayı, iktidara yönelik eleştirilerini daha da sertleştirmiş durumda.
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“Abdullah Gül Saadet Partisi’nin adayı olabilir, bunu yazın bir kenara” falan diyorum ya...
Bunu biraz da işte bu tabloya bakarak söylüyorum."
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