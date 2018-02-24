Yeni düzenleme ittifaka yarıyor

AKP'li kurmaylarının, 1 Kasım 2015’te genel seçim sonuçlarına göre yaptığı simülasyona göre, seçim ittifakı sayesinde sadece ‘artık oy’ hesabından, AKP'li 10, MHP 3 milletvekili daha fazla çıkartacak.

Partilerin oylarındaki artış ve azalma bu hesabı etkileyecek, ancak ittifak yapan her zaman tek başına seçime girenden daha avantajlı olacak.

Hazırlanan teklifte, milletvekili dağılımı, önce ittifakın toplam oyu üzerinden hesaplanacak, ardından ittifaktaki partiler arasında oy oranlarına göre ‘D’hont sistemi’ uygulanarak dağıtılacak. Bu durumda ‘artık oy’ların önemi ortaya çıkacak. Çünkü artık oylar da aynı sistemle dağıtılacak. Bazı seçim bölgelerinde kıl payı sonuç doğuran artık oylar, ittifak tek partiymiş gibi dağıtılacağından, ittifak yapanlar açısından avantaja dönüşecek. AK parti kurmayları, “Örneğin, bir seçim çevresinde, AK Parti’nin 10 bin, MHP’nin ise 5 bin artık oyu var. Bu oylar, tek başına bir milletvekili çıkarmayabilir. Ama bu oyları ittifak dahilinde sayarsanız, toplamda 15 bin artık oyla, ittifak bir milletvekili daha elde edebilir. O vekilin, ittifak partilerinden hangisine yazılacağını ise aldıkları oy oranları belirler” değerlendirmesini yaptı.

İKİNCİ SİMÜLASYON

Başka bir simülasyonun da seçim ittifakı çalışmaları sırasında ‘daraltılmış bölge’ için yapıldığı öğrenildi. Bu çalışmada Türkiye, beşer milletvekilinden oluşan bölgelere ayrıldı ve 1 Kasım ve 7 Haziran seçim sonuçları baz alınarak bir hesaplama yapıldı. Sonuçta AK Parti ve CHP’nin daha fazla milletvekili çıkaracağı belirlendi. MHP’nin 1 Kasım seçim sonuçlarına göre aldığı milletvekili sayısının 18’de kaldığı görüldü. MHP’nin de sıcak bakmadığı daraltılmış bölge düzenlemesinden vazgeçildi.

Teklifin TBMM’ye verilmesinden önce AK Parti’nin seçim ittifakı grubunun başında bulunan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un hızlı bir ittifak turu attığı ortaya çıktı. Şentop’un BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek hem ittifak metnini verdiği hem de bilgilendirme yaptığı öğrenildi.