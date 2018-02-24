CHP'li Muharrem Erkek'ten çarpıcı Afrin yorumu

Muharrem Erkek, “CHP olarak silahlı kuvvetlerin yanındayız. Şimdi AKP'nin yıllardır yürüttüğü yanlış dış politikan sonuçlarını görüyoruz ve yaşıyoruz. Bizim için Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Hükümet Irak'ta merkezi hükümeti değil Barzani'yi muhatap aldı. Suriye'de ise Esat ile dostluktan Esat ile düşmanlığa gelindi. Biz neden bölge ülkeleri olarak bir araya gelip sorunları çözmedik. Niye emperyalizmin taşeronluğu içinde kalmak zorundayız” dedi ve şunları söyledi:

MÜZİK NOTASI DEMİŞLERDİ…

Bu ülkede 15 Temmuz darbe girişini, Gülenci cunta gerçekleştirdi. Şimdi 15 Temmuz'a Çanakkale destanı diyorlar, 2. Kurtuluş Savaşı diyorlar. Biz Çanakkale'de Emperyalizmi yendik. Şimdi Suriye'de emparyalizmin taşeronu örgütlerle mücadele ediyoruz. Tarihe ve cumhuriyete saygılı olmalıyız. Bu hükümet Türk askerine çuval geçirildiğinde CHP nota verin dedi. Onlar ‘Ne notası, müzik notası mı’ dedi. Bu öngörüsüz ve basiretsiz siyasettir. Şu an Türkiye olarak en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var”