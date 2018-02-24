Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hollanda açıklaması

"Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hollanda Parlamentosu'nun 1915'i 'soykırım' olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Bozdağ, "Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hollanda Parlamentosu'nun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur. Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu,utancı ve ayıbı yoktur. Tarihi kayıtlar ve arşiv belgeleri, bu hakikatin şahididir. Tarih, arşiv kayıtları ve hakikat, parlamento kararlarıyla asla değiştirilemez."