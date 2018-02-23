Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki göstererek, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, şöyle denildi:"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’üngüneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olanarazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’inuluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz.İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalinikalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir."