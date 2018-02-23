İzmir'de CHP'li Başkan'dan örnek karar

İzmir'de Seferihisar Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de yürütülen Zeytindalı Harekatı'na destek için çok önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Belediye ilçede ücretsiz olarak gerçekleştirilen sosyal ve sanatsal etkinliklerde şehit aileleri ve gaziler yararına bağış toplama kararı aldı. Bu kararla etkinliklerde toplanacak bağışlar direkt olarak Mehmetçik Vakfı'na aktarılacak.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer kararla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gözümüz, kulağımız 35 gündür Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Afrin Harekatı’nda. Ülkemizin sınırlarını korumanın, teröre karşı verilen mücadelenin öneminin farkındayız ve kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanındayız.

Ne yazık ki böylesine kapsamlı bir operasyonda her gün canımızı yakan haberler alıyoruz. Her şehit ve gazi haberi içimizi parçalıyor. Bu durumda, Seferihisar Belediyesi olarak daha önce aldığımız bazı kararları gözden geçirme ihtiyacı duyduk.

Seferihisar Belediyesi halkımızın sosyal ve sanatsal çalışmalardan mahrum kalmaması düşüncesiyle yılın 12 ayı kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Sanatın bizleri birbirimize bağlayan, zenginleştiren, donatan, moral ve motivasyon sağlayan birlik ve beraberliğimizi arttıran en önemli etkenlerin başında geldiğini düşünüyoruz. Ancak, aldığımız şehit haberlerinin acısı bu düşüncenin heyecanını söndürüyor.

Bu nedenle yaptığımız değerlendirme sonrasında, kültürel etkinliklerimizin içerisinde yer alan bazı konser programlarını iptal etme kararı aldık. Bunlar dışında kalan tiyatro, söyleşi gibi etkinliklerimizi ise planladığımız şekilde sürdüreceğiz.

Devam edecek etkinliklerimizle ilgili de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Biliyorsunuz etkinliklerimizi ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bundan böyle bu etkinliklerde “Şehit ve Gazi ailelerine” yardım amaçlı bağış toplayacağız.

Herhangi bir rakam belirlemiyoruz. Gönlünüzden ne koparsa “Şehit ve Gazi Yakınları” yararına yapacağınız bağışın makbuzu, giriş biletiniz olacak. Toplanan yardım miktarları “TSK Mehmetçik Vakfı”na bağışlanacaktır. Böylece, şehit ve gazi yakınlarına hep birlikte destek vereceğiz.

Bu uygulamanın ne kadar devam edeceğini, operasyonun durumu ve Seferihisarlıların göstereceği duyarlılık belirleyecek.

Şimdiden yardım, destek ve anlayışınız için teşekkür ediyorum...