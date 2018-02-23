Ülkü Ocakları'ndan 'idam çağrısı'

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bir programda idam çağrısı yapıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un yanı sıra MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP eski milletvekili Süleyman Korkmaz, ve MHP parti teşkilatları katıldı.

Gecede konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, son günlerde gündeme gelen çocuk istismarlarıyla ilgili idam çağrısı yaparak “Küçük yavrucaklara yapılanları, başlarına gelenleri görünce, kıyamet alametleri mi diyoruz. Bu canilerin, şerefsizlerin zaman geçirilmeden asılmaları, hayatlarına son vermeleri devletimizin, milletimizin de asli sorumluluğudur” dedi.