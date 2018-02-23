Halebak: 'Fabrikayı satın almak istiyorum, param var'

Belediyenin kendi öz kaynakları ve alım gücünün olduğunu vurgulayan Halebak, milli ve yerli fabrikaya sahip çıkmak istediğini bildirdi.

Fabrikayı alarak halka teslim etmek istediğini anlatan Halebak, ''Alpullu Şeker Fabrikası'nı satın almak istiyorum. Param var, bunun bedelini ödemeye hazırım. Üreticiler, tüketiciler burada, ben de maddi kaynaklarımla eğer satılıyorsa bu mirası alıp tekrar halka vermek istiyorum. Lüleburgaz Belediyesi'nin kendi öz kaynakları vardır, bunu da satın alacak gücü vardır. Kaç para diyorlarsa o fiyata satın alacağım. Tabii ki girişimim olacak. Alarak şeker üretimine devam edeceğiz'' diye konuştu.