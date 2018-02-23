Tanal: 'Bu yazı parti devletine gidişin kanıtı'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Viranşehir’e bağlı bütün okullara gönderilen “Cumhurbaşkanımızın mitingine katılım uygun görülmektedir” yazısı skandalını ortaya çıkardı. Tanal, “Bir siyasi parti mitingine ilçenin bütün okullarının katılımı için baskı uygulanması parti devleti uygulamasıdır. Memurların siyasi parti mitingine katılımı ve küçücük öğrencilerin eğitimden geri bırakılması suçtur” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İline bağlı Viranşehir Kaymakamlığı ve Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, ilçeye bağlı bütün okullara skandal bir yazı gönderildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şanlıurfa mitingine, ilçeye bağlı bütün okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin katılımı uygun görülmektedir” içerikli yazıya sert tepki gösteren Tanal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a soru önergesi verdi. Öğrencilerin ve devlet memurlarının siyai etkinliğe zorlanmasının suç olduğunu ifade eden Tanal, şunları söyledi:

“Yazıda aynen şöyle diyor: 25.02.2018 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılmak ve ayrıca Şanlıurfa gezisi yapmak üzere listeleri müdürlüğümüzde mahfuz; İlçemize bağlı okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katılması, müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim. Yazının altında da İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Viranşehir Kaymakamının adı yazılı. Bu durumu nasıl açıklayacaklar. 18 yaş altındaki, henüz eğitim çağında olan öğrencilerin, sırf AKP Genel Başkanı’nın mitingi dolu görünsün diye mitinge çağırılması, eğitimlerinden geri bırakılması utanç vericidir. İktidarın bu yola başvurması, ihtiyaç duyması büyük bir utançtır. Yazıklar olsun. Bu artık resmen parti devletine geçildiğinin kanıtıdır. Sayısız öğretmen, siyasi paylaşımları yüzünden işinden oldu. Buradan anlıyoruz ki memurun siyasete karışması değil, memurun muhalefet yapması yasak. Artık memurlar, devletin değil iktidarın memuru olmaya zorlanıyor. Artık yetkili makamlar devlet adına değil parti adına hizmet veriyor. Okula giden öğrencilerimiz dahi eğitimleri pahasına bir parti mitingine katılmaya mecbur bırakılıyorlar. Kimse bana mecburi değil demesin. Şanlıurfa’da bu yazının gittiği hangi okul, bu mitinge katılmama cesaretini gösterebilir? Bu yazı baskı ve tehdit yazısıdır. Mitinge katılmayan idarecileri, öğretmenleri sürecekler mi? Yoksa FETÖ damgası vurup ihraç mı edecekler? Sayın Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingleri dolu görünsün diye yapılan bu uygulama düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırıdır.”

Tanal’ın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a soruduğu miting skandalı soruları ise şöyle:

1. Viranşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara gönderilen yazıda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitingine, ilçeye bağlı bütün okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin katılımı uygun görülmektedir” denilmiştir. Bu yazıdan bilginiz var mıdır? Onayınız alınmış mıdır?

2. Viranşehir’e bağlı bütün okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin siyasi bir mitinge davet edilmesinin nedeni nedir?

3. Viranşehir’e bağlı bütün okulların idarecileri ve öğretmenleri, memur statüsünde olmasına rağmen siyasi bir mitinge gitmeleri doğru mudur?

4. Binlerce öğretmen eyleme katıldı, siyasi paylaşımda bulundu diye ihraç edilirken iktidarın mitingine katılması durumunda yine aynı durum söz konusu olacak mı? Olmayacaksa bu çifte standardın nedeni nedir?

5. Viranşehir’e bağlı bütün okulların öğrencilerinin, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılması, eğitim haklarının engellenmesi anlamına gelmektedir? Sorumlular hakkında cezai işlem başlatılacak mıdır?

6. Tüm öğretmen ve müdürlere, Viranşehir Kaymakamı ve Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün de altında adının yazdığı, okullara gönderilen yazıya uymaları için baskı yapıldığı ve tehdit edildiği doğru mudur?

7. AKP Genel Başkanının miting yapmak için toplama kalabalığa ihtiyacı mı vardır?

8. Viranşehir Kaymakamlığı ve Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Viranşehir’in tüm okullarına yolladığı bu yazı, Şanlıurfa’nın diğer ilçeleri ve merkezindeki okullara da yollanmış mıdır?

9. Cumhurbaşkanı ve AKP Genle Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer illerde yaptığı mitinglerde de aynı uygulama gerçekleşmiş midir? Okullara ‘mitinge katılın’ yazısı gitmiş midir?