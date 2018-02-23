CHP'den öğrencilere sevindirecek teklif

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Öğrencilerin kimliklerini göstererek Türkiye’nin her yerinde ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanması için Kanun Teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan “Türkiye şartlarında öğrenciler, ekonomik olarak bir haftayı nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. Birçok öğrenci hem çalışıp hem okuyor. En azından devlet eliyle öğrencinin ulaşımının ücretsiz olmasını sağlamalıyız." dedi.

DEVLET ÖĞRENCİSİNE SAHİP ÇIKMAYACAKSA KİME SAHİP ÇIKACAK

Tahsin Tarhan, “Tüm Avrupa öğrenci kimliğini göstererek devletlerarası seyahat ediyor. Devlet öğrencisine değer veriyor. Yarının siyasetçileri, doktorları, mühendisleri gözüyle bakıyor. Bizim öğrencilerimiz ise iki ilçe arasında seyahat etmek istediğinde dolmuş parası, metro parası ödüyor. Okul bitiyor, siyasilerin “Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kaide yok” söylemleriyle karşılaşıyor. Sosyal devlet ilkesi doğrultusunda hazırladığımız bu kanun teklifi ile öğrencilerin, öğrenci kimliklerini göstererek ulaşımdan ücretsiz yararlanmalarını amaçlıyoruz.” dedi.

ÖĞRENCİYE NAKİT ANLAYIŞIYLA DEĞİL GELECEĞİMİZ GÖZÜYLE BAKILMALI

Tahsin Tarhan, “Tüm Türkiye’de ekonomik kalkınmaya faydası olur, il ve ilçelerimiz hareketlenir anlayışıyla üniversiteler, meslek yüksek okulları açıldı. Ancak bu Üniversitelerin hiç birinin donanımı yeterli değil. Sırf buralara öğrenciler gelsin ilçe ekonomisi canlansın anlayışıyla hareket edildi. Öğrenciye nakit gözüyle bakılmaktan vazgeçilmelidir. Donanımlı, nitelikli, iyi almış bir neslin neler yapabileceğiyle ilgili birçok örnek vardır. Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak mutlaka eğitime, öğrencilere ve bilime yatırım yapmalıyız. Ülkemiz için geri dönüşü en karlı olacak yatırım gençliğimize yapılacak yatırımdır.” dedi.