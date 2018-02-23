Zonguldak'ta CHP'li kadınlardan çocuk istismarı tepkisi

CHP Zonguldak Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki için 'Çocuk istismarı suçtur' ve 'Kadına şiddet suçtur' yazılarıyla kaplı kitapları sokaklarda ve halk otobüslerinde okuyarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

DHA - CHP Kadın Kolları İl Başkanı Merve Kır, parti binasında, düzenledikleri eyleme ilişkin basın açıklaması yaptı. Çocuk istismarlarını kadınların durduracağını belirten Kır, "Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi ile mevcut iktidar, 'çocuk istismarı' mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir" dedi.

Açıklamanın ardından sokağa çıkan kadınlar, 'Çocuk istismarı suçtur' ve 'Kadına şiddet suçtur' yazılarıyla kaplı kitaplarla sokaklarda yürüdü. Kadınlar, toplu taşıma araçlarında ve sokaklarda kitabı okuyarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.