İnce, Alpullu'nun önünden seslendi: Bu mirasyediler...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce bugün Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’ne bağlı Alpullu Beldesi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 yılında kurdurduğu fabrikalardan biri olan tarihi Alpullu Şeker Fabrikası önünde açıklamalar yaparak bu karara sert tepki gösterdi.

İnce, "Cumhuriyet’i kuran kadrolar hem Osmanlı’nın borcunu ödedi hem de bu fabrikaları kurdu. Bu mirasyediler ise hem borcu artırıyor, hem de satıyor” mesajı verdi.

Muharrem İnce konuşmasında; “Şeker fabrikalarına sahip çıkma mücadelesi, bağımsızlığına, kendi zenginliğine, toprağına, insanına, sağlığına sahip çıkma mücadelesidir. Cumhuriyet’i kuranlar hem Osmanlı’nın borcunu ödedi hem de bu fabrikaları kurdu ve yaptı. Bu mirasyediler ise hem borcu artırıyor, hem de satıyor” dedi.

'ÇIKAR İTTİFAKI'

AKP ve MHP arasındaki yeni seçim ittifakına da değinen İnce, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyen yeni bir zihniyet ortaya çıktı. İttifak zihniyeti. Hiç kimse kusura bakmasın, MHP'liler de hiç alınmasın. Yüzde 10 barajı sana işlemeyecek, yüzde 3 bile olsa barajı geçirtecek sana birileri. Böyle adalet var mı? Adı Cumhur İttifakı imiş. Bunun adı 'çıkar ittifakı'. 'Benim yolsuzluklarıma ses çıkarma, beni saraya taşı, beni başkan yap, ben de bunun karşılığında senin partini Meclis'e sokayım. Yüzde 2 de 5 de alsan sana baraj sökmesin'. İttifak ikili değildir. Bu ittifak üçlü bir ittifaktır. AKP, MHP ve YSK ittifakıdır. Bunun karşısında biz de bir ittifak yapmalıyız. Milletle ittifak yapmalıyız, herkesle. İşte bu şeker fabrikaları, buna direnmek, buna karşı çıkmak için, milletle ittifakın ilk basamağıdır. Hangi görüşten olursa olsun. Soyulan, ezilen bu Türkiye'ye, özgürlükleri kısıtlanan Türkiye'ye hep birlikte bir millet ittifakıyla karşı koyabiliriz. Bu böyle gitmez, gitmeyecek" dedi.

Muharrem İnce’nin açıklamasına yurdun dört bir yanından gelen CHP’liler ve milletvekilleri de destek verdi.