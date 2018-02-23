'Saray ittifakı başkanlığı kurtarmanın hesabı'

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, AKP ve MHP tarafından hazırlanan ‘ittifak teklifini’ eleştirdi. İki partinin TBMM'ye sunduğu teklifle demokrasiye olan inançsızlığını gösterdiğini savunan Bilgen, ittifakı "Bir partiyi baraj sınırından kurtarmak, öbür partinin de her türlü milletvekilliği rüşvet gibi sunularak başkanlığı kurtarma hesabının yansıması" olarak değerlendirdi.

"Çocuk istismarı konusunu zina tartışmasıyla örtmeye çalışmak ya işin ciddiyetinin farkında olmamak ya da işi sulandırmaya çalışmaktır" diyen Bilgen, dünyada çocuk istismarında cezaların en ağır olduğu ülkelerde istismar rakamlarının yüksek olduğunu, sorunu cezayı ağırlaştırarak değil eğitimle, medya planlamasıyla, toplumsal algıyı iyileştirmeyle çözmeye çalışan ülkeler de ise bu suçla ilgili oraların çok daha düşük olduğunu söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesini de eleştiren Bilgen, "Türkiye’de 10 yılların birikimini peşkeş çekmeye sessiz kalmayı kimse millilikle izah edemez" dedi.