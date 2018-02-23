CHP'li Kaya: Barışı konuşmak için Diyarbakır'a geldik

Mehmet TÜRK / DİYARBAKIR, (DHA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Yıldırım Kaya, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, barışı konuşmak için kente geldiklerini belirterek, "Savaş güzellemelerinin yapıldığı şu günlerde, barışı konuşmak, eşit koşullarda birlikte yaşamı savunmak için Diyarbakır'a geldik. Normal demokrasilerde savaş kışkırtıcılığı suç sayılırken, bizde tam tersi, barış savunucuları suçlu ilan ediliyor, tutuklanıyor, baskı ve şiddete maruz kalıyor" dedi.

Partisinin yarın bir otelde düzenleyeği panele katılmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz ve Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Doğru ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

'TÜRKİYE'Yİ KURTARACAK TEK GERÇEK BARIŞ'

Diyarbakır, Edirne, Konya ve Samsun il başkanlarının kısa konuşmalarının ardından söz alan Yıldırım Kaya, eşit şartlarda barışı ve birlikte yaşamı konuşmak üzere Diyarbakır'a geldiklerini belirterek, "Savaş güzellemelerinin yapıldığı şu günlerde, barışı konuşmak, eşit koşullarda birlikte yaşamı savunmak için Diyarbakır'a geldik. Normal demokrasilerde savaş kışkırtıcılığı suç sayılırken, bizde tam tersi, barış savunucuları suçlu ilan ediliyor, tutuklanıyor, baskı ve şiddete maruz kalıyor. AKP'nin seçim kazanma hesaplarına endeksli barış söylemleri iflas etti. Çözüm adına uygulanan şiddet politikaları da çözümsüzlüğün kilidi oldu. Türkiye'yi kurtaracak tek gerçeğin barış olduğu, eşit koşullarda birlikte yaşam mücadelesi olduğu bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİK'

Diyarbakır'da düzenleyecekleri paneli Türkiye'nin birçok kentinde de yapacaklarını anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Bizler de yaşamı savunmak için barış güvercini olup, Türkiye'nin dört bir yanından Diyarbakır'a geldik. Yarın, 24 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 13.00'te, CHP Diyarbakır İl Örgütümüzün düzenlediği ve Diyarbakır İl Başkanımız Mehmet Sayın'ın yöneteceği 'Eşit Koşullarda Bir Arada Yaşamak İçin…' konulu panelde buluşacağız. CHP Samsun İl Başkanımız Tufan Akcagöz, CHP Edirne İl Başkanımız Fevzi Pekcanlı ve CHP Konya İl Başkanımız Barış Bekdaş'ın katılımıyla eşit koşullarda birlikte yaşamı konuşacağız. Eşit koşullarda birlikte yaşamı sadece Diyarbakır'da değil, bütün Türkiye'de konuşacağız. Ankara'da, İstanbul'da, Van'da, Bursa'da, Edirne'de, Hakkari'de, Samsun'da, Mersin'de, Yozgat'ta, Konya'da, Mardin'de, Kırşehir'de, Giresun'da, Hatay'da, Aydın'da oy hesabı yapmadan, halka yalan söylemeden, barışa bir kapı açacağız. Biz Türkiye'de barış içinde, bir arada yaşamak istiyoruz. Huzur istiyoruz, silahlar susun istiyoruz, çocuklarımız ölmesin, analarımız ağlamasın istiyoruz. Güne gözyaşıyla değil, umutla uyanmak istiyoruz. Barış bize uzak değil, ellerimizdedir. Birlikte yaşamı savunmak, barışı konuşmak için tüm halkımızı panelimize davet ediyoruz. Biz İstersek Türkiye değişir."