23 Şubat 2018 14:31

Kocaeli'de CHP'li kadınlardan istismara karşı sessiz eylem

Kocaeli'de CHP'li kadınlardan istismara karşı sessiz eylem
İzmit'te, CHP'li kadınlar, çocuk istismarlarını ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.
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Kocaeli'de CHP'li kadınlardan istismara tepki eylemi

Kocaeli'de CHP'li kadınlardan istismara tepki eylemi

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Selda Hatun TAN / İZMİT (Kocaeli), (DHA) - Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, 'Çocuk istismarı suçtur' ve 'Kadına şiddet suçtur' yazılarıyla kapladıkları kitapları okuyarak, sessiz eylem yaptı.

CHP Kocaeli Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarlarını ve kadınlara yönelik şiddeti protesto etti. İzmit Yürüyüş Yolu'nda toplanan kadınlar, ellerinde 'Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız', 'Çocuk susar ama sessiz kalamazsın', 'Minik bedenimin sesi ol' ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı dövizler taşıdı.

Kadınlar, İzmit'in en kalabalık noktasında, 'Çocuk istismarı suçtur', 'Kadına şiddet suçtur' yazılarıyla kaplanan kitapları okuyarak, yaklaşık 20 dakikalık sessiz eylem gerçekleştirdi.

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