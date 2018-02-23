Meral Akşener’den flaş açıklama: CHP 2. tura kalırsa…

Akşener "2019 seçimlerinde her parti kendi adayını göstermeli" dedi.. CHP'nin Erdoğan karşısında ikinci tura çıkması durumunda ise şartsız CHP'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Kemal Baytaş’ın evinde verdiği davete katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gazetecilerle bir araya geldi.. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Akşener, 2019 seçimlerine dair önemli mesajlar verdi . Birinci turda her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.

Akşener, 2. tura CHP’nin adayının kalması durumunda şartsız estekleyeceklerini belirterek, “Eğer ikinci tura CHP kalırsa şartsız şurtsuz destekleriz. Eğer ikinci tura beyefendi ile ben kalırsam şansımız yüzde 50 yüzde 50 olur.” dedi.



Meral Akşener Afrin harekatıyla ilgili de AKP’ye eleştiriler yöneltti:

Afrin konusu dış politikada daha önce konuşulup müzakere edilseydi bu noktoya gelmezdi. Suriye Irak’ı zamanında konuşmayınca Afrin zorunluluk oldu. AKP Genel Başkanı çıkmış savaş diyor. Savaş ile müdahale arasındaki farkı bilmiyor. Bir başka ülkenin toprağında teröre müdahale ediyoruz. Menbiç olayıda ortada kaldı. ABD ile dost muyuz düşman mıyız. Anlaşılıoyr ki dost olmuşuz.