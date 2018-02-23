CHP İstanbul'dan istismara tepki için 'siyah balon'

Enver ALAS / İstanbul DHA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, Rumeli Hisarı Sahili'nde düzenlenen eylemde "Sesimi duy" yazılı siyah renkli binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde, belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen eyleme il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile partililerden oluşan kalabalık bir grup destek verdi.

"Çocuk istismarına dur de!" yazılı büyük bir pankart açan CHP'li grup, sık sık "Susma haykır istismara hayır" sloganları attı. Eyleme denizden destek veren bazı teknelere asılan "Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma" yazılı pankartlar da dikat çekti.

BOĞAZI SİYAHA BÜRÜYEN BALONLAR

Çocuklara yönelik istismara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla CHP'liler hem denizden hem karadan gökyüzüne binlerce siyah renkli balon bıraktı. 'Sesimi duy' yazılı balonlar, denizde teknelerden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki partililere ait araçlardan ve sahilde bulunanların eş zamanlı olarak uçuruldu. Gökyüzü, uçurulan balonlarla bir anda siyaha büründü.

Canan Kaftancıoğlu, eylemin ardından bir basın açıklaması yaptı. Son dönemde Türkiye'nin dört bir yanında gelen çocuk istismarı haberleri nedeniyle sarsıldıklarını kaydeden Kaftancıoğlu, "İstismar toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Artarak yaşanan vakalar kanımızın donduğu, bunun insanlıkla yakından uzaktan ilişkisi yok dediğimiz korkunçluktadır" diye konuştu.

"ÇOCUK İSTİSMARI SON 10 YILDA 7 KAT ARTTI"

Canan Kaftancıoğlu, son 10 yılda çocuk istismarının tam 7 kat arttığını, 300 bin istismar vakası yaşandığını aktardı. Kaftancıoğlu, "Ülkemizde 181 binin üzerinde gelin edilmiş çocuk var. Dini nikahlar nedeniyle gerçek sayı bunun çok üzerindedir. Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında Türkiye, dünyada 3'üncü sırada. Onlar yazmasa da söylemese de biz her yerde söyleyecek ve susmayacağız" dedi.

"CEZA BİR KISAS YA DA İNTİKAMI DEĞİL, ONARICI VE CAYDIRICILIĞI HEDEFLEMELİDİR"

Çocuk tecavüzünün toplumsal ve ekonomik nedenlerle yakından ilişkili olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Devletten en büyük beklentimiz geleceğimiz olan çocuklarımızı koruma ve kollamasıdır. Hukuki yaptırımların ağırlaştırılmasını elbette öneriyoruz. Ama verilecek ceza bir kısas ya da intikamı değil, onarıcı ve caydırıcılığı hedeflemelidir. Verilen ceza ne kadar ağır olursa olsun toplum vicdanını rahatlatacak ama yeni cinayet ve tecavüzlerin gerçekleşmesini engellemeyecektir.

Yaşanmış olaylar için etkin, caydırıcı ve onarıcı hukuk mekanizmaları kurulurken, gelecekte bu suçların yaşanmaması için sosyal ve ekonomik önlemlere ağırlık verilmelidir. Son 10 yılda hızla artan çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına karşı acil önlem alınmasını istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerini rahatsız eden, vicdanları yaralayan bu acı olayların yersiz, mesnetsiz açıklamalarla sulandırılmasını reddediyoruz. Ülkemizde çocuk istismarının bir daha hiç yaşanmaması için kalıcı, katılımcı ve etkin çözümü savunuyoruz."

"SİYASAL, EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL KOŞULLARI DÖNÜŞTÜRMEK"

Canan Kaftancıoğlu, "Şimdi içinde bulunduğumuz siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel koşulları dönüştürmek, eğitim sistemini yeniden, çağdaş insani değer anlayışı temelinde yapılandırmak ve durumun ötesine bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.