'AKP-FETÖ işbirliği şekil değiştirerek sürmekte midir?'

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş, Adana’da geçtiğimiz haftalarda yapılan AKP Yüreğir İlçe Kongresinde yaşanan olaylar ve İl Başkanı Fikret Yeni’ye karşı yapılan protestolar üzerine TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, “Fikret Yeni’nin geçmişindeki FETÖ bağlantılarından AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberi var mıdır?” diye sordu.

GEÇMİŞTE FETÖ’YÜ ELEŞTİRENLER TUTUKLU, BANKASYA AVUKATLIĞI YAPAN BAŞTACI!

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in yaptığı basın toplantısından satırbaşları şu şekilde:

“Söz konusu Fikret Yeni isimli şahıs 2003 yılından 2015 yılı sonuna kadar Bankasya’nın avukatlığını yapmış. Yani 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ve Bankasya’nın Mayıs 2015te TMSF’ye devri gerçekleştiğinde bile bu kişi bankanın resmi avukatı.

Mahkemelerin karar tarihleri dikkate alındığında; Fikret Yeni’nin Ağustos 2015 yılında bile kendi hukuk bürolarındaki avukatlar aracılığı ile Bankasya adına davalar açarak veya davalı vekili olarak davalara katıldığı açıktır. (ek – 1)

Paralel yapı ile ilişkili şirketler incelendiğinde yapı ile ilişkili olmayan bir avukatın bu şirketlerin avukatlığını yapamayacağı açıkça görülecektir. Bu nedenle bu alçak yapının en büyük sermaye şirketi olan Bankasya’nın bölge avukatlığını, FETÖ ile alakası olmayan birine vermesi mümkün değildir. (dipnot olarak belirtmeliyim ki Bankasya’nın adana ilinde avukatlığını üstlenen serhat doğan ve Ruhi Hallaçoğlu gibi isimler FETÖ soruşturmalarında tutuklu, Ayhan Gül ve Serkan Ulufer ise 9 yıl cezayla hükümlüdür.)

Bursa cumhuriyet savcılığı, FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle Sönmez Holding Şirketler Grubu hakkında soruşturma başlatmış ve holdingin tüm malvarlıklarına el koymuştu. Söz konusu Sönmez Holding 2014 yılında Adana Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesinde Sönmez Çimento Fabrikası’nı açmıştı. Tahmin edin bu şirketin aylık 10 bin TL maaşlı bölge avukatı kim? Tabi ki Fikret Yeni.

Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmaktadır. Detay olarak vermem gerekirse Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.05.2017 tarihli ve 2016/497 esas ve 2017/761 sayılı iftira davasının kararına göre “geçmişte anılan terör örgütünün finans kaynaklarından olan bank asya’nın avukatlığını yapmış olması ve bunun gibi birtakım somut isnatlarla anılan örgütle irtibatlı olabileceğinin değerlendirildiği, buna göre yazı içeriğindeki ifadelerin mesnetsiz ve afaki olmadığı, dolayısıyla sanığın iftira kastıyla hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği “ değerlendirilmiş ve ilgili kişi Fikret Yeni’nin açtığı iftira davasından beraat etmiştir. ”

FETÖ İLE MÜCADELEDE “KANDIRILDIM,BİLMİYORDUM” DEMEK YETERLİ MİDİR?

FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden AKP’nin bu argümanını Fikret Yeni örneğinin yerle bir ettiğini savunan CHP’li Özdiş “AKP, kurumsal olarak bugün FETÖ’ye karşı görünse de adı hala FETÖ ile anılan isimlerden faydalanmaya devam ederek ileride şartların değişmesi halinde FETÖ ile yeniden işbirliği için kapıyı aralık mı bırakmaktadır?

Bankasya’ya para yatırmak, olanaksızlıktan FETÖ’nün yurdunda kalmak, kimi insanların KHK ile ihraç edilmesine hatta tutuklanmasına gerekçe olurken, yıllarca FETÖ ile ilişkide olan bazı insanlar için bu kriterler neden işletilmiyor?” sorularını sordu.