Tekin Bingöl'den AKP'ye: Korkuları akıllarını esir almış

ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, AKP’nin Türkiye’de bir “terör rejimi” kurduğunu savunarak, “Kendisine muhalif olan herkesi terörist ilan eden bir parti ve zihniyet en büyük terör üreticisidir” dedi.

CHP'den Halkevlerine destek ziyareti

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de insan haklarına yönelik AKP’nin “saldırılarının” her geçen gün arttığını belirtti. İktidarı ülkede despot bir rejim kurmakla suçlayan Bingöl, şunları kaydetti:

“AKP daha dün ‘akil adam’ olarak ülkede terörü bitireceğiz diye görevlendirdiği 78’liler Vakfı sözcüsü Celalettin Can’ı terörden tutukladı. Halkevleri eş başkanı dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada AKP aleyhinde en demokratik hakkı kullananlar gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Bunun adı terör rejimidir.

Kendisine muhalif olan herkesi terörist ilan eden bir parti ve zihniyet en büyük terör üreticisidir. Kadim bir sözdür; herkesi korkutmaya çalışanlar, herkesten daha fazla korkuyorlardır. AKP korkuyor. Korkmakta haklılar çünkü son seçimlerine gidiyorlar. O yüzden kendisine muhalif herkesi korkutarak, sindirerek seçime gitmek istiyorlar. Bu korkuları akıllarını esir almış durumda. Kendilerinden bile korkar hale geldiler.”

Açıklamasında, usta şair Nazım Hikmet’in “Korkuyorlar” şiirine yer veren Bingöl, “Hiç kimse korkmasın, ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar korkacaklar. Bu yüzden herkese saldıracaklar ama Türkiye’nin özgür, eşit, demokratik bir ülke olmasını asla engelleyemeyecekler” dedi.