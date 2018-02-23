CHP'den yeni komisyon! 20 milletvekili var

Milletvekilleri, heyetler halinde satılmak istenen fabrikaları ziyaret edecek.

CHP, hükümetin 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı alması üzerine harekete geçti. 20 milletvekilinden oluşan bir komisyon kuran CHP, heyetler halinde, satılmak istenen fabrikalara giderek işçiler, çiftçiler ve vatandaşla buluşacak, özelleştirmeye neden karşı olunduğu anlatılacak. Heyet ayrıca sonraki süreçte satılması gündeme gelecek diğer şeker fabrikalarını da ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda oluşturulan komisyonda, tarım alanında uzman milletvekilleri yer alıyor.

CHP’li milletvekilleri ilk olarak bugün, Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası’nı ziyaret edecek. Komisyon, yarın ise Uşak Şeker Fabrikası’nı, ardından sırasıyla Afyon Şeker Fabrikası, Kahramanmaraş Elbistan Şeker Fabrikası ve Malatya Şeker Fabrikası’nı ziyaret edecek.