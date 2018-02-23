Ordululardan AKP’li vekile: Kendini yakacak mısın?

Ordulular, 1 ay önce "Tarım Bakanına ’Serbest piyasaya fındık sürerseniz Ordu meydanında kendimi yakarım’, bu kadar net” ifadelerini kullandığını söyleyen AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'ya "Kendini yakacak mısın?" diye soruyor.

Gazeteport - Toprak Mahsulleri Ofisi, satın aldığı 138 bin ton kabuklu fındığı satışa çıkardı. TMO, satış fiyatının aylık olarak belirleneceğini ve açıklanan kabuklu fındık satış fiyatlarının 31 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olduğu duyurdu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satın aldığı 138 bin ton kabuklu fındığı satışa çıkardı. Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 12 lira 50 kuruş, Levant kalite kabuklu fındığın kilosunu 11 lira 50 kuruş ve Sivri kalite kabuklu fındığın kilosunu ise 10 lira 50 kuruştan, 2016 ürünü fındıklar ise bu fiyatların 50 kuruş altında satılacağını ilan eden Toprak Mahsulleri Ofisi, bu fiyatların 31 Mart 2018’e kadar geçerli olacağını bildirdi. AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 1 ay önce Tarım Bakanına ’Serbest piyasaya fındık sürerseniz Ordu meydanında kendimi yakarım’, bu kadar net” ifadelerini kullandığını söylemişti.



Ağustos ayında kabuklu fındığın kilosunun 8 liraya kadar düşmesi üzerine fındık üreticilerinin ürünlerini makul fiyatla satması ve piyasalardaki istikrarın sağlanması amacıyla 138 bin ton kabuklu fındık alan Toprak Mahsulleri Ofisi bu fındığı satacağını duyurdu.

Ağustos 2017’den bu yana Giresun Kalite fındığın kilosunu 10 lira 50 kuruştan, Levant kalite fındığın kilosunu 10 liradan alan Toprak Mahsulleri Ofisi 138 bin ton kabuklu fındık karşılığında üreticiye 1.3 milyar lira ödeme yaptı.

“Stoktaki fındığa ihtiyaç var”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yapılan açıklamada fındık satışına neden gerek duyulduğu şöyle ifade edildi: “Bugüne kadar piyasalar yakından takip edilmiş olup stoklarımız talep oluncaya kadar satışa açılmamıştır. Gelinen noktada ise; fındık ihracatının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 fazla olması, iç piyasa tüketimindeki artış ve stok göz önüne alındığında stoklarımızdaki fındığa ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, stoklarımızda bulunan kabuklu fındıklar (Giresun Şube stoklarındaki Giresun Kalite ELÜS ve Derince Şube stoklarındaki Levant Kalite hariç) yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre peşin bedel mukabilinde KDV hariç olmak üzere satışa açılmıştır.

“Satış fiyatı aylık belirlenecek”

Satış fiyatının aylık olarak belirleneceğini ve açıklanan kabuklu fındık satış fiyatlarının 31 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilen duyuruda: “Satışa açılan Giresun ve Sivri Kalite fındıklar için talebin yoğun olacağı öngörüldüğünden dağıtım tutar/miktar üzerinden yapılacaktır. Giresun ve Sivri Kalite fındık talep edenlerin 26 Şubat 2018’e kadar bedelini yatırmaları gerekmektedir.” denildi.

Fındık satışı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Derince Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

“Fiyat piyasanın üstünde”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı kabuklu fındık fiyatı serbest piyasanın üzerinde. Serbest piyasada kabuklu fındık fiyatı halen 8 lira ile 10 lira arasında değişirken Ofis’in piyasanın üzerinde bir fiyatla fındık satacağını ilan etmesi dikkat çekti.

İhracatçıdan TMO’ya destek

İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, TMO’nun doğru adım attığını belirterek, “Üreticide fındık pek kalmadı. Tüccar ise fındık satmak istemiyor. Sanayici ihtiyacının büyük bölümünü aldı. İhracatçı gelen talep doğrultusunda fındık temin ederek ihraç ediyor. TMO’nun elindeki fındık kaliteli. Fiyatı piyasanın biraz üzerinde olsa da ihracatçı için uygun. En azından TMO’dan fındık alacağını bilen ihracatçı buna göre gelen talepleri karşılar” dedi. Fındık Komisyoncusu Osman Çakmak ise şunları söyledi: “Üreticide fındık yok. Tüccar ise 2018’de don olur, ürün değerlenir diye fındığı elinde tutuyor. TMO’nun piyasaya fındık arzetmesi ülke ihracatı için doğru bir karar. “

AKP’li vekil, “kendimi yakarım” demişti

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 1ay önce fındık üreticisini mağdur etmeyeceklerini belirterek, “En son Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birkaç görüşme yaptım. Kendisine dediğim şu; ’Serbest piyasaya fındık sürerseniz Ordu meydanında kendimi yakarım’, bu kadar net” ifadelerini kullanmıştı.

Milletvekili Gündoğdu, fındık üreticisinin mağdur olmaması için bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) devreye girdiğini hatırlatmış,. TMO’nun 150 bin tona yakın fındık aldığını belirten Gündoğdu, alınan fındığın serbest piyasaya sürülmesine izin vermeyeceklerini söylemişti.