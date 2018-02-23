Dikmen Vadisi Meclis gündeminde

Konuyu Meclis'e taşıyarak soru önergesi veren Gök'ün yanıt aradığı sorular şöyle;

Ankara, Dikmen Vadisinde 2005 yılında tartışmalı bir süreç sonrası boşaltılan gecekondular aradan geçen 13 yıla rağmen yıkılmamıştır. Zaman içerisinde yıkılmayan gecekondulara tekrardan yerleşimler başlamış, kaçak su ve elektrik kullanımı had safhaya yükselmiştir. Bölgede sıklıkla suç olayları yaşanmakta, atıklar çöp dağlarına dönüşmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. Sözü geçen gecekondular 2005 yılından beri neden yıkılmamıştır?

2. 2005 – 2018 yılları arasında Dikmen bölgesinde kaç metreküp kaçak su kullanılmıştır? Kullanılan suyun maliyetini açıklar mısınız?

3. 2005 – 2018 yılları arasında Dikmen bölgesinde kaç kilovat kaçak elektrik kullanılmıştır? Kullanılan enerjinin maliyetini açıklar mısınız?

4. 2005 – 2018 yılları arasında Dikmen Vadisi bölgesinde işlenen suçları ve suçların niteliklerini açıklar mısınız?

5. Kayıt dışı bir yerleşim olmasına rağmen gecekondu bölgesinde biriken çöpler insan sağlığını tehdit ettiği halde neden toplanmamaktadır?

6. Dikmen Vadisi’nin sorunlarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar nelerdir?