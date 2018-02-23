CHP'li Bayraktutan'dan ilginç teklif

Bayraktutan'nın konuşması şöyle;

Sayın Bakan, yılan hikâyesine dönen Cankurtaran Tüneli'yle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu sorunun sizin canınızı sıktığını biliyorum. Bu tünelin temeli atıldığı 29 Ekim 2010'da ben İl Başkanıydım. Otuz ayda bitirecektiniz, dokuz yüz günde. Dönemin Ulaştırma Bakanı Sayın Başbakan müteahhidi çağırdı, dört ay erkene çekti. Sekiz sene geçti, tünel yok. Aralığın 26'sında, AKP'nin Artvin kongresinde Başbakan çıktı, dedi ki: "Artık can kayıplarını önleyeceğiz, ocağın sonuna kadar tüneli açacağız." Tünel gene yok Sayın Bakan. Ne diyeceksiniz, merak ediyorum. Artvin halkından bir özür dileme ihtiyacı duyuyor musunuz diye merak ediyorum.

Bugün ben bir soru önergesi verdim, dedim ki: "Bu tünelin adı 'yılan hikâyesi tüneli' olsun Sayın Bakan." Sekiz sene oldu, tünel bitmedi. Gerçekten ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bu konuda sizin güzel, müjdeli bir haber vermenizi bekliyorum. Şubat, acaba, 2019, 2020'yi geçer mi Sayın Bakan? Müjdeli bir haber bekliyoruz. Bakalım ne diyeceksiniz. Sayın Bakan, ışık göründü, değil mi herhâlde?