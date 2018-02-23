Gürer: Aklımızla dalga mı geçiliyor?

Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, GDO’lu ürünler ve hileli gıdalar konusunda hükümetten konuşma değil icraat beklendiğini söyledi. Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın GDO’lu ürünler konusunda atılması gereken adımlarla ilgili açıklamasını da kendine has üslupla eleştirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "GDO'lu ürünler noktasında hassasiyetimizi artırmamız lazım. Devlet olarak birinci derecede bu bizim sorumluluğumuzda. Hükûmet olarak bu konuda atacağımız adımların hassasiyetini özellikle ifade etmek istiyorum” şeklindeki sözlerini hatırlatarak başladı. Cumhurbaşkanını şaşkınlıkla dinlediğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Aklımızla dalga mı geçiyor diye düşündüm” ifadesini kullandı.

2017 yılının Ağustos ayında yeni verilen GDO'lu yem izinleriyle ülkemizde 36 genetiği değiştirilmiş organizmaların girişine izin verildiğini anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Bunların gıdada kullanımı yasak da yeterli denetimi var mı? Bir fırın denetiminde ekmek katkı maddesi olarak GDO'lu soya kullanıldığı ortaya çıkmadı mı? GDO'luyem neden ithal ediyoruz? Bakanlık gıdada 112 üründe denetimde GDO tespit etti de ne önlem alındı? Bu ürünleri kamuoyuna açıkladı mı?” diye sordu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasını hükümete yöneltti şu sorularla tamamladı, “Kısır tohum neredeyse her üründe kullanılır olmadı mı? Hükûmet bu konularda konuşma değil icraat makamı değil mi? 5996 sayılı Kanun'la hileli ürün üretenler açıklaması 2016 yılından beri neden yapılmıyor? Hileli ürünleri kimler koruyor?”