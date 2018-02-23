AKP'den ihale haberine yasak: İhaleye devam

Aykut Küçükkaya - Cumhuriyet gazetesi , AKP’nin İstanbul il yönetimindeki 3 ismin belediye ve kamu kurumlarından son 5 yılda 126 ihale aldığını; bu ihalelerin toplam bedelinin 145 milyon TL’yi geçtiğini 10 Nisan 2017’de “İhale Partisi” başlığıyla kamuoyuna manşetten duyurdu.

AKP’li yöneticilerin ve aile şirketlerinin ihaleler aldığı kamu kurumları arasında Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOKİ, İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile belediyeler bulunuyordu. Habere AKP’li yöneticilerin başvurusu üzerine yayın yasağı getirilirken; 3 isim hem belediye hem kamu kurumlarından ihale almaya devam etti. 10 ayda aldıkları ihalelerin toplamı yaklaşık 30 milyon TL.

İşte 10 ay önce yayımlanan haberin ardından hem habere yasak getiren hem de ihaleye almaya devam eden AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’ndaki 3 üyenin ticari ilişkileri:

* Fatih Bolcan (AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi): Eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı olan Fatih Bolcan’ın yüzde 50 ortak olduğu A.Z. Reklam 5 yılda büyük çoğunluğu AKP’li belediyelerden olmak üzere 67.4 milyon TL’lik ihale almıştı. Nisan 2017’deki haberimizin ardından A.Z. Reklam’ın ihale aldığı kamu kurumları şöyle: “İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü.”

2017’de alınan bu ihalelerin toplam tutarı 13 milyon 603 bin TL’yi buldu.

* Sevilay Tuncer Uludağ (AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi): Sevilay Tuncer Uludağ’ın eşi Erhan Uludağ’a ait Taksim Yapı. ve kendisine ait ES Yapı Ltd. Şti. aynı binada bulunuyor. Şirketlerin birisi 10, diğeri 12 numarada faaliyet gösteriyor. İki şirketin telefonları aynı. İki şirket haberimizden önce 5 yılda 50 milyon TL’lik ihale aldı. Bu iki şirketin Nisan 2017’deki haberimizden sonra ihale aldığı kamu kurumları şöyle: “Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Rolove Ve Anıtlar Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Valilik (Yikob) İstanbul.” 2017’de alınan ihalelerin toplamı 11 milyon 846 bin TL.

* Cemaleddin Aykan (AKP İstanbul İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi): Eski Trabzon Belediye Başkanı ve eski AKP milletvekili Asım Aykan’ın oğlu Cemaleddin Aykan, 1 Temmuz 2008’de Zaman ve Mekân Yapı İnşaat Emlak Ltd. Şti. kurdu. Cemaleddin Aykan’ın daha sonra hâkim ortak olduğu Zaman ve Mekan Yapı, 2017 yılı başına kadar 5 yılda AKP’li belediye ve kamu kuruluşlarından 26 milyon TL’lik ihale aldı. Cemaleddin Aykan’ın sahibi olduğu bu şirketin Nisan 2017’deki haberimizden sonra ihale aldığı belediye ve kamu kurumları şöyle: “Güngören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikası Sanayi ve Ticaret A.Ş.” 2017’de alınan bu ihalelerin toplam tutarı 2 milyon TL...