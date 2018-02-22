Abdullah Gül seçimlerde aday olacak mı?

Gürkan Hacır programda, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyareti sırasında bazı sorular yönelttiğini Gül'ün de cevapladığını aktardı.

CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunan gazeteci Gürkan Hacır, geçtiğimiz günlerde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Maslak'taki ofisinde ziyaret ettiğini, Gül'ün erken seçim beklemediğini ve seçimlerin zamanında, 2019 yılında yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Hacır, eski Cumhurbaşkanı'nın erken seçim beklemediğini, seçimlerin 2019 yılında yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Hacır ayrıca Gül'ün kendisine, CHP ile 2019 seçimlerinde adaylık konusunda hiçbir görüşmesinin olmadığını yine aynı şekilde Saadet Partisi ile de görüşmediğini söylediğini açıkladı.

Gül'ün Maslak'taki ofisinde gerçekleşen randevu için bir de gözlem-yorum yapan Hacır, "Abdullah Gül toplumsal bir mutabakat üzerinden aday olabilir" dedi.