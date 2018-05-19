19 Mayıs 2018 16:39

Meral Akşener gençlerle Anıtkabir'e çıkarma yaptı

Meral Akşener gençlerle Anıtkabir'e çıkarma yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhubaşkanı adayı Meral Akşener, gençlerle birlikte Anıtkabir'e gitti.
+ A -

HABER GALERİSİ

Meral Akşener gençlerle Anıtkabir'e çıkarma yaptı

Meral Akşener gençlerle Anıtkabir'e çıkarma yaptı

Bağlantılı Haberler

Paylaş

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhubaşkanı adayı Meral Akşener, gençlerle birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e giderek dua etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Anıtkabir'e gitti.

Burada İYİ Partili gençlerle buluşan Akşener, mozolede dua edip, saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekinen Akşener, kendi telefonuyla da özçekim yaptıktan sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Çok Okunanlar

Siyaset