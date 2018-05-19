Muharrem İnce'ye sürpriz 'makam aracı' hediyesi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'da halkla buluştu. Burada yaptığı konuşma sırasında Muharrem İnce'ye bisiklet hediye edildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 99. Yılında, Samsun’da seçim manifestosunu açıkladı.

Ardından da 19. mitingi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'da halkla buluştu. Burada yaptığı konuşma sırasında Muharrem İnce'ye bisiklet hediye edildi.

Muharrem İnce seçildiğinde ilk oraya gidecek

İNCE, HEDİYE EDİLEN BİSİKLETLE TUR ATTI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen miting programına katıldı. İnce, burada alanda kendisini bekleyen partilileri selamladıktan sonra konuşma yaptı.

Konuşması sırasında bir vatandaşın taşıdığı üzerinde 'Cumhurbaşkanlığı görevinizin ilk gününde kullanmanız dileğiyle, halkın cumhurbaşkanına halkın armağanı' yazılı pankart bulunan bisiklet dikkatini çekti. İnce, vatandaşın 'makam aracı' diye seslendiği bisikleti kürsüsünün yanına getirtti. İnce "Hayırlı olsun sağol. Makam arabası. Cumhurbaşkanlığı köşkünün demir başına kaydedilecek" dedi.

Konuşmasını tamamlayan İnce, platformun üstünde bisiklete bindi.