Muharrem İnce seçildiğinde ilk oraya gidecek

Muharrem İnce'ye sürpriz 'makam aracı' hediyesi



Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:



Bu toplar bizim ülkemizin tarihin kuruluşun, kurtuluşun, direnişin başlangıç topraklarıdır.

İşte Muharrem İnce'nin seçim manifestosunun tam metni

Atatürk'ün Nutku.... Başlangıcı Samsun'dur.

Ya soru sayısını değiştirdiler, ya ders sayısını değiştirdiler, ya sonuç biçimini değiştirdiler. Son sınava 2 ay kalada sınav tarihini değiştirdiler. Liseyi bitirmiş kardeşlerim bunlar sizin için hayati derece önemli olan sınavın her ay birini değiştirdiler.

Şimdi güzel kardeşlerim paketleyin bunları, paketleyin... Bunlar sizinle dalga geçiyor.



Hepiniz 19 Mayıs ve 29 Ekim'de geri ödemezsiz 500'er TL gençlik bursu alacağız.

Bir öğrenci bile tarikat yurtlarına muhtaç olmayacak.



Barışacağız, içeride de dışarıda da! AK Partili kardeşlerim siz de bu şemsiyenin altında olun.



Saray'a harcadığı para 2 milyar dolar, ev yapsaydık 100 bin ev yapardık. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadı.

Cumhurbaşkanı olduğumda o Saray'da oturmayacağım. Orayı bu memleketin gençlerine vereceğim. Bilim merkezi olacak orası.



Benim Cumhurbaşkanlığımda kisme aşşağılanmayacak. Meydanlarda 'CHP tezek' diyor, 'pislik' diyor. Benim ağzımdan böyle bir şey duymayacaksınız. Unutmayın testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür.



Yol yaptılar, çöküyor: Köprüden geçmesen de para ödüyorsun.



Tezek pislik değil, kalite ve girişimcilik konuşacağız.



O devletin parasıyla, ben milletin gönlünlenden kopanla...



Milli Eğitim politikamız nasıl olacak? Son 20 yılda 10 bakan değişti, kaç defa sınav sistemi değişti. Bütün partililere söz veriyorum; Eğitim sistemini değiştireceğiz. Muharrem İnce'nin isteği olmayacak. 81 milyor 1 yıl boyunca uzlaşana kadar tartışacağız.



Bu yargıdan memlekete hayır gelmez.

Bu ciddiyetsiz, gayri ciddi yönetimden kimseye hayır gelmez! El birliği ile değiştireceğiz. Öğretmenden Cumhurbaşkanı seçiyoruz, bundan iyisi mi olur.



İSRAİL



İsrail'le yaptığın anlaşmaları fesih etsene diyoruz 'yok' diyor! Mavi Marmara'da 20 trilyonu geri ver diyoruz 'vermem' diyor. Ne yaparsın? 'Miting yaparım' diyor.



GAZZE



2013'te 'Gazze'ye gideceğim' dedi, gidemedi! Gazze yerine Gebze'ye gitti.

Cumhurbaşkanı seçildiğimde ilk işim Gazze'ye gitmek olacak.



AYRINTILAR GELİYOR...

MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASININ 1. KISMI

MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASININ 2. KISMI

MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASININ 3. KISMI





MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASININ 4. KISMI





MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASININ 5. KISMI



