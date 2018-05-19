19 Mayıs 2018 14:17

Muharrem İnce Samsun'da konuşuyor - CANLI

Muharrem İnce Samsun'da konuşuyor - CANLI
CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Samsun'da vatandaşlara sesleniyor.
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Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Bu toplar bizim ülkemizin tarihin kuruluşun, kurtuluşun, direnişin başlangıç topraklarıdır.

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