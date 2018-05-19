'Enis Berberoğlu da esnafları ziyaret edebilsin'

CHP'li Yarkadaş, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na Enis Berberoğlu için çağrıda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun seçimlerde özgürce propaganda yapabilmesi için serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Yarkadaş, AYM ve YSK'ya da çağrı yaptı.

342 GÜN GERİDE KALDI

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Haksız, hukuksuz ve adaletsiz tutuklulukta 342 günü geride bıraktık" dedi.

Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe L Tipi Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Yarkadaş "Enis Berberoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını ve adayı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden 24 Haziran seçimlerine özgürce katılabilmesini diliyoruz" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na da seslenen Yarkadaş, "Berberoğlu da diğer adaylar gibi esnafları ziyaret edebilsin, taksi duraklarından oy istesin... Esnafın, çiftçinin, emeklinin, öğrencinin, KHK mağdurunun derdini dinlesin... Onlara çözüm yolu göstersin... Berberoğlu'nun bu hakkının gasp edilmesine göz yummayın" çağrısı yaptı.

"HAKKI GASP EDİLİYOR"

Berberoğlu ile önceki seçimler ve referandumda, Kars, Ardahan ve İstanbul'da saha çalışması yaptıklarını belirten Yarkadaş, "Şimdi bu hakkı keyfi bir şekilde elinden alınıyor. Yüksek Seçim Kurulu ve AYM ise bu hukuksuzluğa seyirci kalıyor. AYM, Berberoğlu'nun dosyasının kapağını açmaktan bile imtina ediyor" tepkisini gösterdi.

Berberoğlu'nun propaganda yapabilme hakkının engellendiğini belirten Yarkadaş, "AYM bu ayıba derhal son vermelidir. Tutuklu tüm milletvekilleri serbest bırakılmalıdır" dedi.

Berberoğlu'nun sağlığı ve moralinin yerinde olduğunu belirten Yarkadaş, "Geride kalan 342 gün, Berberoğlu'nu daha da güçlendirdi. Onu tutuklayan ve tutuklatanlar ise tarihin utanç dolu sayfalarındaki yerlerini aldı" diye konuştu.