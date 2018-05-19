Gürsel Erol Tunceli'ye veda etti

HALİDE DEMİR POLATLI / EGEPOSTASI - Tuncelilerden helallik isteyen Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, “Sizi her yerde temsil etmenin onurunu yaşadım. Elazığ Milletvekili adayı yapıldım. Bana hakkınızı helal edin, ben hakkımı helal ediyorum” dedi

1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Tunceli Milletvekili seçilen Gürsel Erol, 2,5 yıllık milletvekilliği süresinin dolmasına az bir süre kala milletvekili olmak için tekrar aday olmayacağını açıklamasına karşın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Elazığ Milletvekili adayı olarak gösterildi.

CHP milletvekili aday listesi henüz açıklanmadığı halde adaylığı önceden açıklanan tek isim olan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, bugün (Cumartesi) Elazığ’a gelerek, çalışmalarına başlayacak. Milletvekili Erol, Elazığ’da çalışmalarına başlamadan önce Tunceli’de kendisine oy veren seçmenlerle vedalaştı.

BANA HAKKINIZI HELAL EDİN, BEN HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Seyit Rıza Meydanı’nda hem Erol'un vedası hem de "Munzur özgür aksın" sloganıyla, baraj projesine tepki amaçlı gecede onbinlerce Tuncelili toplandı. Ünlü müzik grubu Moğollar, Niyazi Koyuncu ve Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.

Konuşmasında vatandaşlara hitap ederek hellalik isteyen CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol'un konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Erol, “Sizi her yerde temsil etmenin onurunu yaşadım. Yarından itibaren partimizin genel başkanı hemşehrimiz onurumuz ve gururumuz olan, hak hukuk adalet istemiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüyen sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Elazığ Milletvekili adayı yapıldım. Yarından itibaren Elazığ’da olacağım ve kampanyama başlayacağım. Sizden isteğim sizinle helalleşmek. Bana hakkınızı helal edin, ben hakkımı helal ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Gözümüz kulağımız her zaman Dersim topraklarında olacaktır. Var olun mutlu yaşayın” diye konuştu.

BANA HAKKINIZI HELAL EDİN, BEN HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Seyit Rıza Meydanı’nda hem Erol'un vedası hem de "Munzur özgür aksın" sloganıyla, baraj projesine tepki amaçlı gecede onbinlerce Tuncelili toplandı. Ünlü müzik grubu Moğollar, Niyazi Koyuncu ve Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.

Konuşmasında vatandaşlara hitap ederek hellalik isteyen CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol'un konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Erol, “Sizi her yerde temsil etmenin onurunu yaşadım. Yarından itibaren partimizin genel başkanı hemşehrimiz onurumuz ve gururumuz olan, hak hukuk adalet istemiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüyen sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Elazığ Milletvekili adayı yapıldım. Yarından itibaren Elazığ’da olacağım ve kampanyama başlayacağım. Sizden isteğim sizinle helalleşmek. Bana hakkınızı helal edin, ben hakkımı helal ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Gözümüz kulağımız her zaman Dersim topraklarında olacaktır. Var olun mutlu yaşayın” diye konuştu.

TUNCELİ, BARIŞIN ÖZGÜRLÜĞÜN LAİK YAŞAMIN CUMHURİYET’İN KENTİDİR

Sözlerine, “Dersim'in, Tunceli'nin yiğit insanları. Sevgili gençler saygı değer hanımefendiler hepinizi en içten dileklerimle saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu topraklar Kureyş babanın, bu topraklar Baba Mansur’un. Bu topraklar derviş canların. Bu topraklar ana Fatma'nın toprakları. Ve bu toprakların inanışlarının kültüründe Hacı Bektaş-ı Veli'nin 72 milleti bir gördüğü felsefesi var. Yunus Emre'nin insan sevgisi var. Münsevi'nin insanın insana kulluğuna karşı çıkışı var. Tarlacı Mahsur’un adalet arayışı var. Sizinle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çünkü Tunceli toprakları, Dersim toprakları barışın, özgürlüğün, laik yaşamın Cumhuriyet’in kentidir” diye başlayan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Munzur’da yapılmak istenen HES’lere karşı mücadeleye devam edeceği sözünü verdi.

MUNZUR’A SAHİP ÇIKACAĞIZ

Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Aday Adayı Gürsel Erol, Munzur’a sahip çıkmanın ideolojik bir talep olmadığını vurgulayarak, “Bugün benim için 3 ana konu var. Bunlardan birincisi dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım Dersim'in Tunceli’nin suyunu içmiş, havasını teneffüs etmiş herkesin bu topraklara vefa borcumuzu ödeme günüdür. O vefa borcu Munzur’da HES’lere karşı çıkmaktır ve Munzur’da HES’lerin yapımına engel olmaktır. Çünkü biz yalnızca insan yaşamını kutsal saymayız. Biz aynı zamanda doğanın yaşam hakkına da saygı duyarız. Çünkü Munzur bizim için yalnızca bir vadi değildir. Munzur bu toplumun Munzur Babasıdır. Biz onu değerler üzerine adaklar adarız, kurbanlar keseriz. Munzur’a sahip çıkacağız. Ve bu talebin ideolojik bir talep olmadığını, bu toplumun inançsal değerine sahip çıkmak olarak değerlendirip bu sorunu ahlaki olarak hepimiz yerine getireceğiz” dedi.

19 MAYIS’I VE ATATÜRK İLE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlayan CHP’li Milletvekili Gürsel Erol, “19 Mayıs yani bugün İsrail’in Amerika’nın emperyalist güçlerin nasıl Filistin halkına bomba yağdırıp Kudüs’te Filistin’in her karış toprağına faşizmi sokmak istiyorlarsa 1919 ‘a emperyalist güçler Anadolu’nun topraklarını parçalamak için aynı senaryoyu gerçekleştirdiler. Biz o günün koşullarında bütün halkını arkasına alarak laik sistemi, cumhuriyeti, demokrasiyi, insan haklarının başlangıç günü olarak emperyalist güçlere başkaldırı olarak 19 Mayıs’ı ve Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” temennisinde bulundu.

ÇOCUK İSTİSMARININ VE ÇOCUK EVLİLİĞİNİN OLMADIĞI TEK KENT TUNCELİ

Milletvekilliği süresi içinde yaptıklarını anlatan CHP’li Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli’yi övdü: “Benim için anlamlı bir gün. Çünkü 1 Kasım seçimlerinde bana inanarak oy verdiniz, beni milletvekili seçtiniz. Bu milletvekilliği süresi içerisinde bu toprakların kutsal değerlerinin, insanların yaşam tarzını, felsefesini, inancını, eğitimini kültürünü her yerde yansıtmaya çalıştım. Dedim ki Türkiye’de çocuk istismarının olmadığı tek kent Tunceli Dersim topraklarıdır. Türkiye’de çocuk yaşta evliliğin olmadığı tek kent Tunceli Dersim kentidir. Türkiye’de FETÖ Terör Örgütünün giremediği tek kent Tunceli Dersim topraklarıdır. Oradaki halk Cumhuriyet’e inanmış, aydın, laik Türkiye’nin en eğitimli kentidir. Eğitim bizim için kutsaldır. Bu değerlere sahip çıktım, öğretmenlerimiz açığa alındı, öğretmenlerimizin göreve iadesini sağladık. Sürgünler oldu, sürgünleri durdurduk. 2.5 yıl görev sürem İçerisinde 1 tek kuruş maaş almayarak Dersimli çocuklara burs olarak verdim.”