AKP Trabzon'da 'Erdoğan' krizi! Tartışma çıktı

Haber61/ Levent USTABAŞI AKP Trabzon İl Başkanlığının yaptığı toplantıda büyük bir tartışma yaşandı. AKP Trabzon İl Başkanlığı’nın 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarla ilgili İl Başkanı Haydar Revi, AKP'li belediye meclis üyeleri ile Seçim Koordinasyon Merkezi üyelerini toplantıda buluşturdu. Ancak toplantıya 204 meclis üyesinden sadece 98 kişi katıldı.

Haydar Revi yoklama aldığı sırada sinirlenerek, ”Neden katılım az” diye sorguladı. Ardından bir konuşma yaptı. Sonra meclis üyelerine söz verildi. Bu sırada kriz patladı.

Tonya Meclis Üyesi Hasan Tonya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Muhtarları defalarca yanına çağırdı. Bizi bir kez bile davet etmedi. Bu doğru değil. Şimdide bizi seçim öncesi sahaya inin oy isteyin çalışın diyor.” dedi.

Konuşmasına devam etmek isteyen Tonya’nın süzünü kesen SKM Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu, “Bizim partimizin varlık sebebi, en büyük gücü Cumhurbaşkanımızı eleştiremezsin! Tasarrufları bizim için emirdi. Haddini bil. Kimse AK Parti çatısı altında sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiremez.” diyerek sert çıktı.

Toplantı da o anlar buz kesti. Tartışmanın büyümesini il başkanı Revi önlerken Tonya’nın İl Disiplin kuruluna sevkedilip edilmeyeceği merak konusu oldu.