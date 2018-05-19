24 Haziran öncesi kulisler bu haberle sarsıldı! 13 vekil...

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü "Üç partiden liste kulisleri" başlıklı köşe yazısında, "Aday olamayan 13 MHP milletvekilinin parti içinde kalıp İstanbul milletvekili Atila Kaya’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda faaliyet göstereceğini de öğrendim" ifadelerini kullandı.

24 haziran seçimlerine sayılı günler kala partilerde milletvekili aday listelerini oluşturma telaşı başladı. Pazartesi aday listelerini YSK'ya bildirecek olan partilerde konuşulanları Hürriyet gazetesi Deniz Zeyrek, "Üç partiden liste kulisleri" başlıklı köşesinde paylaştı.



Zeyrek, MHP ile ilgili flaş iddialarda bulundu. MHP'li 13 ismin Atila Kaya gibi Bahçeli ve Erdoğan'a karşı tavır alacağını öne sürdü. Zeyrek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"MHP: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için imza vermeyen beş milletvekilinin aday olmayacağı zaten biliniyordu. Ancak 8 MHP milletvekili daha listelerde yer bulamadı. MHP milletvekili aday listesinin en ilginç yanı, 16 Nisan 2017 günü referanduma sunulan Anayasa değişiklik metninin hazırlanmasında MHP’yi temsil eden Mehmet Parsak’ın listede olmayışıydı. Bu sürpriz haberin duyulmasından sonra “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuracağı hükümette MHP’yi temsilen bakan olacak” yorumları yapıldı.Ancak Bahçeli’ye yakın bir kaynağıma, “Bakan mı olacak” diye sorduğumda güldü ve “Yok öyle bir şey. Bu iddiayı kim ortaya attı bilmiyorum ama gerçekten komik. Kendisi Sayın Genel Başkan’ın not ettiği bir yanlış yapmıştır” ifadesini kullandı. Yaptığım görüşmelerde, aday olamayan 13 MHP milletvekilinin parti içinde kalıp İstanbul milletvekili Atilla Kaya’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda faaliyet göstereceğini de öğrendim."

Yazının tamamın Hürriyet'te okumak için TIKLAYIN