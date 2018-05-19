Ahmet Özal'dan flaş Muharrem İnce açıklaması

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a gönderdiği mesaj şöyle:



"AHMET ÖZAL: MUHARREM İNCE’NİN SÖZÜ ÇARPITILDI



Merhum Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’dan bir mesaj aldım.

Şöyle diyor:

- Sayın Ahmet Hakan... Geçen gün bir televizyon programında Sayın Muharrem İnce’yi izledim. Sayın İnce’nin söyledikleriyle ilgili olarak bazı gazete ve televizyonlarda hoş olmayan yorumlar gördüm.

- Sayın İnce, “Demirel de, Özal da tüm siyasetçiler gibi seçimle gelir seçimle gider” demek istemiştir. Bu gayet nettir. Ama buna rağmen “Özal seçimle değil öldürülerek gitti. İnce, Erdoğan’ı tehdit ediyor” manasını çıkarmak abestir.

- Bu abes yorumları üzülerek takip ettiğimi belirtiyorum ve tüm adaylara başarılar diliyorum. Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını bu ramazan gününde yüce Allah’tan diliyorum. Saygılarımla."

Ahmet Hakan, Barış Atay eleştirilerine 'linç' dedi

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