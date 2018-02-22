HDP Milletvekili Taşdemir hakkında yakalama kararı

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Taşdemir ve Öztürk ile avukatları katılmadı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Öztürk’ün talimatla ifadesinin alınması için Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan yazının cevabının beklenmesini, tüm işlemlere rağmen savunması alınamayan Taşdemir hakkında ise “yakalama kararı” çıkartılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de ara kararında, Öztürk hakkında Ankara’daki söz konusu mahkemeye yazılan yazının cevabının beklenilmesini kararlaştırdı.

TAŞDEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Taşdemir hakkında ise savunmasının ve delillerinin tespiti amacıyla gönderilen çağrı kağıdının tebliğine rağmen duruşmaya mazeret bildirmeksizin gelmemesi sebebiyle çıkartılan “zorla getirme” emrinin sabit adresi bulunmadığından işlem yapılamayarak iade edildiğine işaret eden heyet, tüm usulü işlemlerin sonuçsuz kalması göz önüne alınarak kaçak sanık olarak kabul edilen Taşdemir’in savunmasının alınması amacıyla hakkında “yakalama kararı” çıkarılmasına hükmetti.