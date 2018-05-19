'Muharrem Bey yalnız değil, tüm gücümüzle yanındayız'

Habertürk yazarı Fatih Altay'ın CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili açıklamalarının olduğu bölüm şöyle:



"Muharrem İnce’yle konuşmamızdan sonra bu kez CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aradı.

İnce: 'Çok büyük bir sürpriz olursa kimse şaşırmasın'

“Muharrem Bey ile uzun konuşmuşsunuz ama ben de biraz bilgi vereyim” dedi ve anlattı:

“Muharrem Bey’i parti olarak yalnız bıraktığımız doğru değil. Tüm gücümüzle yanındayız. Ben sürekli yanındayım. Milletvekillerimiz, teşkilatımız da kendisini asla yalnız bırakmıyor.”

Lafını kestim, “Muharrem Bey’e de söyledim, bana bu bilgiyi veren sizin ekipten biri” dedim.

“Tahmin ederim böyle düşünen birileri çıkabilir ama biliyorsunuz Muharrem Bey adaylığı açıklandıktan sonra parti rozetini çıkardı ve yakasına bayrağımızın ay yıldızlı rozetini taktı. Yani Muharrem İnce, CHP’nin adayı olarak yola çıktı, ama artık o ‘Millet’in adayı. Bu yüzden de biz onu ‘Millet’in adayı olarak destekliyor, parti kimliğini asla ön plana çıkarmıyoruz. Muharrem Bey, CHP’nin adayıdır, ama artık tarafsız bir cumhurbaşkanı adayıdır. Çünkü tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak. Millete bunun sözünü verdi. Bu yüzden de kürsüye milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz çıkmıyor, yanında poz vermiyoruz. Bu durumu İnce’ye yardım etmiyoruz diye algılamayın” dedi.

“Kampanya bütçesi için parti destek veriyor mu?” diye sordum.

“Parti destek vermiyor, ama partililer destek veriyor. Sadece partililer de değil, vatandaşlar da bağış yapıyorlar. Elbette iktidar partisinin adayı kadar kaynaklara sahip değiliz ama durumumuz fena değil. Biliyorsunuz 13 bin TL’lik bir bağış sınırı var. Vatandaş geliyor, 50 bin, 100 bin vermek isteyenler oluyor. Biz de onlara ‘Hanımınızla gelin, çocuklarınızla gelin öyle bağış yapın’ diyoruz. O yönden büyük bir sıkıntımız yok” dedi.

Engin Altay, asıl kampanyanın seçim bildirgesi yayınlandıktan sonra başlayacağının da altını çizerek, “Somut vaatleri orada göreceksiniz. Ekonomide neler yapılarak bu sıkıntılardan nasıl çıkılacağını, yargının nasıl yeniden güvenilir hale getirileceğini, devletin nasıl herkese eşit mesafede olmasının sağlanacağını, gençlerimizin rekabetçi dünyaya nasıl hazırlanacağını, eğitim politikamızda yapılacak değişiklikleri, üniversitelerde neler yapılacağını, sağlıkta sürdürülebilir bir sağlık politikasının nasıl şekilleneceğini, vatandaşın cebine el sokulmadan nasıl büyük projelerin yapılabileceğini orada göreceksiniz. Bunlar belki miting alanlarında anlatılmayacak kadar teknik detayları da içerek ama çok kapsamlı bir çalışma yapıldı” dedi.

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