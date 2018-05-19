'Erdoğan dünyada ciddiye alınmadığımızı itiraf etti'

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın yazısının Erdoğan'ın itirafıyla ilgili bölümü şöyle:



"ERDOĞAN DÜNYADA CİDDİYE ALINMADIĞIMIZI RESMEN İTİRAF ETTİ

Kimbilir ne kadar uzun zamandır hep aynı şeyi söylüyorum.

Diyorum ki; “Erdoğan dünyaya esip gürlüyor. Amerika'ya çatıyor, Avrupa'yı azarlıyor, Rusya'ya ayar veriyor yetmiyor Birleşmiş Milletler'i yerin dibine sokuyor. Ama bunların dışarıda hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü Erdoğan'ın içerideki seçmeni etkilemeye çalıştığını hepsi biliyor.”

Şurası açık bir gerçek ki başta Amerika olmak üzere bütün egemen güçler Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması ve Türkiye'nin başında daha uzun süre oturması için çabalıyor.



Çünkü şu anda Erdoğan'dan başka hiç kimse Amerika ve batının bütün

isteklerini yerine getiremez. Amerika ve Batı'nın sözünden çıkmayacak tek kişi Erdoğan'dır.



Bunu 16 yıllık süreçte kanıtladı, Amerika ve Batı'nın güvenini kazandı. Bunun

için asla değişmesini istemezler.

Ancak Erdoğan yerel bir politikacı olduğu ve uluslararası konulardaki yeterliliği de düşük olduğu için iç politikaya yönelik söyleminde çoğu kez ölçüyü kaçırıyor.



Kendisini “meftun olmuş” gibi dinleyenler elbette farkına varmıyor ama Erdoğan öyle şeyler söylüyor ki tamamen kontrol altında tutulan Türkiye'nin dışarıda hiç ciddiye alınmadığını da itiraf ediyor çoğu kez.



Örneğin Erdoğan Gazze olayları nedeniyle tepkisini dile getirirken “İsrail'in küstah, insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır” dedi ve ekledi; “Bu olaylar karşısında Birleşmiş Milletler bitmiştir, çökmüştür. Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz.”

Düşünebiliyor musunuz; Türkiye gibi bir ülke Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini arıyor ama telefonları açılmıyor. O kişi ciddiye alıp da “Türkiye'den beni aramışlar acaba ne diyecekler?” diye merak bile etmiyor.



Türkiye'yi üçüncü sınıf ülkelerin bile gerisine düşürdüler aslında ama millete “Süper güç olduk, oyun kurucuyuz, bize sormadan dünya kılını kıpırdatamıyor” diyorlar.

İnanan bol olduktan sonra at gitsin ne olacak ki."

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