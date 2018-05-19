HDP'den seçimlerde dengeleri değiştirecek Muharrem İnce açıklaması

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçmenlere seslenen Sancar, "Demokrasiye katkı sağlayacak herkesi kucaklayacağız" dedi.

Sancar, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkar mı soruna, "Selahattin Demirtaş seçim meydanlarına inerse yüzde 20 oyu garanti alır. Bu yüzden çıkaracaklarını sanmıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

"ÖNCELİĞİMİZ MECLİSİ KURTARMAK"

Konuşmalarında özellikle seçim barajı vurgusu yapan Mithat Sancar, "Bizim yaptığımız anketlerde HDP’nin şuanki oyu yüzde 12 civarındadır. Ancak hileyi de hesaba katınca barajın altında kalma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu yüzden oylarımıza sahip çıkmalıyız, sandıkları çok iyi korumalıyız. Eğer barajı geçersek Erdoğan seçimi kazansa bile artık istediğini yapamaz. Çünkü mecliste muhalefet çoğunlukta olur, yani meclisi kazanmış oluruz. Önceliğimiz meclisi kazanmak olsun" dedi.

"İKİNCİ TURA KALMAZSAK İNCE’Yİ DESTEKLERİZ"

Artı Gerçek'in haberine göre HDP'li Mithat Sancar, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ilişkin "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz. Ancak burada CHP’nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır" ifadelerini kullandı.

MUHAFAZAKARI DA SOLCUSU DA GELEBİLİR!

Sancar sözlerine şöyle devam etti:

“CHP’den bize gelen oylar borç değildir, lütuf değildir. Önemli olan tabanda dayanışmadır. Savaş, olağanüstü hal, kötü giden ekonomi ile uçuruma doğru bir gidişat var ve biz bunu durdurmalıyız. Önemli olan herkesin üzerine düşen Demokrasi görevini yerine getirmesidir. Bu seçimlerde bize daha önceden hiç oy vermeyenlerden de oy alırsak çalınan oyları telefi ederiz. Partimiz her kesime hitap ediyor. Muhafazakarı da solcusu da gelebilir. Renklerimiz güzelliğimizdir. Demokrasiye katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun.”