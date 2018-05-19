Kudüs mitinginde AKP'lilerin dikkatinden kaçan pankart

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Gazze'de yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin 62 Filistinliyi öldürülmesiyle ilgili olarak bugün İstanbul Yenikapı'da miting yapıldı.

Odatv- Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

Mitingte Saadet Partisi üyeleri de ilginç bir eyleme imza attı. Yenikapı’ya giden Milli Görüşçüler, üzerinde AKP yanlısı sloganlar yazan pankartların ortasına “İktidar, miting, yapmaz, icraat, yapar” kelimelerini yazarak yan yana durdu.

Bu durumu fark etmeyen AKP’liler ise pankartlarda AKP’ye övgü var zannederek mitingdeki eleştiriyi görmedi.

İşte o pankartlar: