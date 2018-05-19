Akşener'den 15 milletvekili açıklaması

Türkiye’deki yargı sistemine vurgu yapan Akşener, “Ben sayın Kılıçdaroğlu’ndan 15 milletvekilini istedim. O arkadaşları talep etme nedenim; biz tüm şartları yerine getirmiştik. Yargıtay yazı yazdı, seçime girebilir diye. YSK toplandı 5’e 5 karar veremedi. Yargıya güvenimiz olmadığı için işi şansa bırakmamak için Sayın Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerini talep ettim. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. YSK süreçten sonra bizim seçimlere girebileceğimizi açıkladı. Bu ülkenin cumhurbaşkanlığı görevini yürüten zat ise çıkıp YSK’ya ‘neden Cumartesi günü karar vermediniz’ dedi.” ifadelerini kullandı.