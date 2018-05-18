Akşener: Cumhurbaşkanı seçildiğim takdirde ilk gün...

İlk önce iyi bir nakliyeci bulacağını belirten Akşener, "Çünkü Çankaya Köşk'ünden saraya götürülen bu devlete ve bu millete ait olan bütün tarihi eşyaları Çankaya Köşk'üne geri taşıyacağım" diye konuştu.

Uğur Dündar’ın modiretörlüğünü yaptığı Halk Arenası’na konuk olan Akşener, Cumhurbaşkanı seçilirse ilk 100 gün içinede neler yapacaklarından bahsetti. İlk işinin bir nakliyeci bulmak olduğunu söyleyen Akşener, “Çünkü Çankaya Köşk’ünden saraya götürülen bu devlete ve bu millete ait olan bütün tarihi eşyaları Çankaya Köşk’üne geri taşıyacağım” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Kayınvalidemle beraber oturuyoruz ama şu anda geziyoruz birbirimizden ayrıyız. Anneme telefon açacağım diyeceğim ki, “Anneciğim, kızın yani gelinin Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu. Teşekkür ederim ellerinden öpüyorum. Sonra eşime dönüp diyeceğim torun başta olmak üzere ailenin tüm fertleri sana emanettir ben gidiyorum arkadaş başının çaresine bak. Bunu söyleyip söylememekte tereddüt ediyorum ama söylemek istiyorum. İyi bir nakliyeci bulacağım hemen. Çünkü Çankaya Köşk’ünden saraya götürülen bu devlete ve bu millete ait olan bütün tarihi eşyaları Çankaya Köşk’üne geri taşıyacağım” ifadelerini kullandı.