18 Mayıs 2018 22:51

CHP'li vekiller ve yurttaşlardan Gençliğe Hitabe ile 19 Mayıs mesajı

CHP'li vekiller ve yurttaşlardan Gençliğe Hitabe ile 19 Mayıs mesajı yayınladı.
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Videodakiler: Seslendirme Sanatçı Murat Akgün

Efe Benlioğlu,Gamze Yağlat /Öğrenci

Onursal Adıgüzel İstanbul Milletvekili

Candan Yüceer /Tekirdağ Mv.

Gaye Usluer /Eskişehir Milletvekili

Barış Yarkadaş/ İstanbul Milletvekili

Tacettin Bayır /İzmir Milletvekili

Okan Gaytancıoğlu /Edirne Milletvekili

Ahmet Akın /Balıkesir Milletvekili

Levent Piriştina /Buca Belediye Başkanı

Banu Özdemir /Siyaset Bilimci,Yazar /İzmir Milletvekili A.Adayı

Celal Umut Benlioğlu/Karaburun Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı

Neveda Öner (İşitme Engelli,İşaret Dili Eğitmeni )

Fatih Korkmaz /İş adamı

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