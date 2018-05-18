CHP'li vekiller ve yurttaşlardan Gençliğe Hitabe ile 19 Mayıs mesajı

Videodakiler: Seslendirme Sanatçı Murat Akgün
Efe Benlioğlu,Gamze Yağlat /Öğrenci
Onursal Adıgüzel İstanbul Milletvekili
Candan Yüceer /Tekirdağ Mv.
Gaye Usluer /Eskişehir Milletvekili
Barış Yarkadaş/ İstanbul Milletvekili
Tacettin Bayır /İzmir Milletvekili
Okan Gaytancıoğlu /Edirne Milletvekili
Ahmet Akın /Balıkesir Milletvekili
Levent Piriştina /Buca Belediye Başkanı
Banu Özdemir /Siyaset Bilimci,Yazar /İzmir Milletvekili A.Adayı
Celal Umut Benlioğlu/Karaburun Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı
Neveda Öner (İşitme Engelli,İşaret Dili Eğitmeni )
Fatih Korkmaz /İş adamı