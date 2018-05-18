Meral Akşener: O korkak bir insandır...

Meral Akşener, "Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 19 Mayıs’tan bahsederken Atatürk’ün adını kullanmamak için büyük çaba sarf etti. 19 Mayıs’ı anlatırken Kahraman, “Samsun’dan çıkan heyet” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’den katıldığı Halk Arenası programında çok sert tepki geldi.

“KORKAK BİR İNSANDIR”

Kahraman için ‘Çok korkak biridir’ ifadelerini kullanan Akşener, “Ben bu kişiyi takip etmemeye, sesini duymamaya özen gösteriyorum. Bu şahsın Atatürk ve arkadaşlarına, Cumhuriyet değerlerine itirazı olduğunu, bunu açık ve net söyleyemediğini bunu imalarla ifade ettiğini söyleyebilirim. Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever. O nedenle Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine, 19 Mayıs’ta başlayan o yürüyüşe yönelik alerjisini ortaya koymuş, bildiğimiz bir şahıstır” dedi.