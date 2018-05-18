Destici: Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim

“İnanıyorum ki gün gelecek Filistin toprakları tekrar Filistinlilerin olacaktır.” diyen Mustafa Destici, ömrü yettiği sürece Kudüs davasının peşinde olacağını ifade etti. Destici şöyle konuştu: Hem bu işgal girişiminden hem de ABD’nin uluslararası hukuka mugayyir davranışından sonra ilk olarak tepki gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım, camiam ve milletimiz adına şükranlarımız sunuyorum. İnanıyorum ki bugün büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e getirenler yarın Tel Aviv’de bulamayacaklar Allah’ın izniyle. Bugün sizlerle bizleri bir araya getiren ve milyonları buradan toplanmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birliktelik kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, dirliğimizi ve Türkiye’nin istikrarının kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim.