CHP'li vekil: Özür bekliyoruz

Özel, “Kurucu Meclis’in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından özür dilenmesini bekliyoruz” dedi.

DHA'dan edinilen bilgiye göre, seçimlerin ardından Meclis çoğunluğu sağlayacaklarını belirten Özel, “Güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız. Parlamentoda büyük bir çoğunluk sağlayacağız. Seçimin gündemini CHP ve beyannamemiz belirleyecek” diye konuştu.

‘İKTİDARA YÜRÜYORUZ’

Provokasyonlara karşı dikkatli olacaklarını belirten Özel, “Provokasyonlara dikkat ederek, saldırganlaşan ve çirkinleşenlere karşı aksine tebessümle kazandığımızın bilincinde olarak tuzağa düşmeden devam edeceğiz. İktidara hazırız, iktidara yürüyoruz, Türkiye’yi kucaklıyoruz” dedi.

‘HADİ ORADAN DİYORUZ’

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Benim gözünde 26’ncı dönem TBMM, Birinci Meclis’ten sonraki ikinci kurucu meclistir” açıklamasını eleştirdi. Özel, “26’ncı dönem kurucu meclistir’ sözünü söyleyenlere ‘Hadi oradan’ diyoruz. Kurucu Meclis’in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından özür dilenmesini bekliyoruz” dedi.

Yetki kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dilekçe verdiklerini aktaran Özel, “Yapılan iş Meclis’in yetkisine tecavüzdür. Anayasa Mahkemesi’nden ivedilikle ve tedbir talebiyle görüşme bekliyoruz” dedi.