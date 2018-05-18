Kılıçdaroğlu'ndan Türkan Saylan mesajı

''Prof. Dr. Türkan Saylan'ı saygı ve özlemle anıyorum. Kadın hakları ve eğitimde fırsat eşitliği için verdiği mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz. Gözü arkada kalmayacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çağdaş bir yaşam için mücadele eden, Anadolu'da binlerce kız çocuğuna umut olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı saygı ve özlemle anıyorum. Kadın hakları ve eğitimde fırsat eşitliği için verdiği mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz. Gözü arkada kalmayacak!'' dedi.