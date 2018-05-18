MHP'ye FETÖ şoku! Ülkü Ocakları Başkanı gözaltında

Pamukovahalk.com - Sakarya’nın Pamukova İlçesi Ülkü Ocakları Başkanı M.A.A FETÖ soruşturması kapsamında göz altına alındı.



FETÖ terör örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada aralarında Pamukova Ülkü Ocakları Başkanı M.A.A'nın da bulunduğu üç kişi gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı özel soruşturma bürosunun talimatı ile gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan başkanın bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.



7 Şubat’ta Pamukova Ülkü Ocakları Başkanlığı’na atanan M.A.A’nın ilçede yaşamadığı ancak aslen Pamukovalı olduğu için bu göreve getirildiği biliniyor.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.A.A’nın sosyal medya hesabında ekran fotosu yaptığı ‘Kin yuttuk, kin kusturacağız’ paylaşım gözaltı operasyonu sonrası çok dikkat çekti.





Pamukova Ülkü Ocakları Başkanı M.A.A