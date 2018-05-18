Erdoğan: Kınamaktan başka bir şey yapamıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Elem dolu günleri yaşıyoruz. Terörist İsrail’in en sert bir şekilde lanetliyoruz. Böylesi insanlık dışı katliamların yapılmasına sebebiyet veren ABD idarecilerini sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

- Kudüs üç semavi dinin kutsal kentidir. Müslümanların ilk Kabe’sidir. 15 asırdır İslam kenti olan Kudüs kırmızı çizgimizdir. Tüm İslam aleminin yüreği burada atıyor.

- Zengin su kaynaklarımız, bereketli topraklarımız var. Müslüman ülkeler olarak gücümüzü etkili bir şekilde birleştirmeliyiz. Kudüs’ün BM tarafından tanınan statüsü değişemeyecektir.

- Kardeşlerim, biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değil, bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. İnsanlık sınıfta kalmıştır. Müslümanlar olarak yüreklerimizdeki Kudüs işgal edildiğinden beri zalime gerektiği gibi karşı koyamaz olduk. Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen tarafta yer alan Osmanlı Kudüs’ü terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs huzur yüzü görmedi. Şehrin tüm dinlere saygılı yapısı bozuldu.

Erdoğan, “Reis bizi Kudüs’e götür” sloganlarına ise “Yakındır inşallah” diye yanıt verdi.

- ABD’nin iki dudağının arasına mahkum olan bir dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Zalimler için yaşasın cehennem. Kudüs’ü unutmadık elleri kolları bağlı bir seyirci olmanın ötesine geçemediğimiz ortada. İsrail aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Mescid-i Aksa radikal Siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapamıyoruz.

- Oysa önümüzde Müslümanların nasıl yurt haline getirdiğini örnekleri var. Hz. Ömer bunu arkasında çok büyük bir orduyla yaptı. Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur.

- Dualarımıza ve gözyaşlarımıza yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü eklemediğimiz sürece zalimi durduramayız. Çünkü hak hukuk tanımayan zalim sözden anlamaz. İçindeki korkuyu zulüm çıtasını sürekli yükselterek bastıran zalimin anladığı tek şey güçtür. Tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirsek sırtını dayadığı lobilerin güçleri bu pervasızlıkları sürdürmesine yeterli olmaz.