Umut Oran'dan İnce çağrısı: Haydi sıra sizde

CHP'li Umut Oran, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına yönelik yaptığı destek çağrısına kayıtsız kalmadı. Umut Oran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin seçim kampanyasına yönelik yaptığı bağışın ardından ilk destek verenlerden oldu.

İşte Muharrem İnce'nin seçim hesabı

CHP'li Umut Oran'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:



"Destek ve #dayanışma zamanı geldi!

Biz destek verdik, haydi şimdi sıra sizde.

Herkesi #cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İNCE'ye desteğe davet ediyorum.

Benim bağışım az olur diye düşünmeyin 1 TL de olur 13.916 TL de olur.

Dayanışmanın gücü #24haziran'da kibir kulelerini yıkacak"





